انطلاق المقابلات الشخصية لوظائف "تعليم الرياض" الجديدة

وكان المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، قد وجه بوضع خطة زمنية؛ لاستقبال المرشحين والمرشحات وفق التخصصات المطلوبة، وتسهيل إجراءات المقابلات الشخصية، متمنيًا التوفيق والسداد لجميع المتقدمين والمتقدمات.