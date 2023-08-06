انطلاق المقابلات الشخصية لوظائف "تعليم الرياض" الجديدة

انطلقت، اليوم الأحد، في الإدارة العامة للتعليم بالرياض، المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة، بنظام التعاقد المكاني على وظيفة مُعلم مُمارس.
وكان المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، قد وجه بوضع خطة زمنية؛ لاستقبال المرشحين والمرشحات وفق التخصصات المطلوبة، وتسهيل إجراءات المقابلات الشخصية، متمنيًا التوفيق والسداد لجميع المتقدمين والمتقدمات.
وتمنى "الزارع"، خلال تفقده مقر المقابلات الشخصية للمرشحين التوفيق لخدمة المجتمع التعليمي.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالرياض عبدالسلام الثميري: إن اللجنة الإشرافية للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية، شكلت لجانًا لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين وفق جدول زمني محدد، حسب توجيه المدير العام للتعليم بالمنطقة.
وأضاف "الثميري"، أن الإدارة عملت على تهيئة مقر المقابلات الشخصية، ووضعت خطة لاستقبال وإرشاد المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية، وفق الجدول الزمني المحدد، عبر إرسال رسائل نصية للمرشحين، تتضمن التاريخ ووقت المقابلة ومكانها.