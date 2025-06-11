جازان .. المسالخ تستقبل أكثر من 23.300 أضحية خلال أيام عيد الأضحى

وأشار، إلى أن الفرق الرقابية المختصة نفَّذت 1324 جولة على أسواق النفع العام، و395 جولة رقابية على المسالخ وأسواق المواشي، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة، حيث تم خلالها مصادرة 1225.5 كيلوجرامًا من الخضروات والفواكه والتمور، و20 كيلوجرامًا من الأسماك، ومصادرة 1298.5 كيلوجرامًا لصالح 26 جمعية بالمنطقة، وإتلاف 139 كيلوجرامًا من المواد الفاسدة، وإتلافًا جزئيًّا لـ2557.25 كيلوجرامًا من اللحوم