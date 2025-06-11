جازان .. المسالخ تستقبل أكثر من 23.300 أضحية خلال أيام عيد الأضحى

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، أن إجمالي عدد المذبوح من الأضاحي خلال يوم العيد وأيام التشريق بلغ 23.335 أضحية عبر 19 مسلخًا بالمنطقة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن عدد المذبوحات شملت 22.931 رأسًا من الأغنام، و115 رأسًا من الإبل، و289 رأسًا من البقر، وذلك في إطار خطة تشغيلية نفذها الفرع في وقت قياسي بانسيابية ويسر، وتحت بإشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية.
وأشار، إلى أن الفرق الرقابية المختصة نفَّذت 1324 جولة على أسواق النفع العام، و395 جولة رقابية على المسالخ وأسواق المواشي، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة، حيث تم خلالها مصادرة 1225.5 كيلوجرامًا من الخضروات والفواكه والتمور، و20 كيلوجرامًا من الأسماك، ومصادرة 1298.5 كيلوجرامًا لصالح 26 جمعية بالمنطقة، وإتلاف 139 كيلوجرامًا من المواد الفاسدة، وإتلافًا جزئيًّا لـ2557.25 كيلوجرامًا من اللحوم
وتم رصد 20 مخالفة، و22 إنذارًا، مؤكدًا مواصلة الجولات الرقابية الميدانية اليومية على أسواق النَّفع والمسالخ وعمل فرق الفرع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تقديم خدمات آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين.