"المعهد الوطني للتطوير المهني" يطلق مسار "مهارات أساسية للقيادات التعليمية"

وتشمل البرامج أيضًا: "اعمل بذكاء أكبر لا بجهد أكثر: إدارة الوقت الشخصي والمهني- من University of California، Irvine، وبرنامج الإرشاد المهني في الإدارة – من University of California، Davis، وبرنامج التواصل في مكان العمل في القرن الحادي والعشرين – من University of California، Irvine، وكذلك بدء وتخطيط المشاريع من University of California، Irvine.