"المعهد الوطني للتطوير المهني" يطلق مسار "مهارات أساسية للقيادات التعليمية"

أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي اليوم، بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني @NCEL_SA، المسار الثاني من مبادرة "التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية"، مسار "مهارات أساسية للقيادات التعليمية".
ويهدف المسار إلى تنمية قدرات القيادات التعليمية والمهتمين بالقيادة من شاغلي الوظائف التعليمية. ويقدم المبادرة ويشرف عليها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
ويمكّن مسار "مهارات أساسية للقيادات التعليمية" من تطوير مهارات أساسية في مجال القيادة لشاغلي الوظائف التعليمية.
القيادة الحديثة للمدارس - من منصة أعناب، والذكاء العاطفي للقيادات التعليمية - من منصة أعناب، والقيادة الرشيقة - من جامعة كولورادو، وحل المشكلات واتخاذ القرارات بشكل فعال - من University of California، Irvine، وإعطاء الملاحظات المفيدة – من University of Colorado Boulder.
وتشمل البرامج أيضًا: "اعمل بذكاء أكبر لا بجهد أكثر: إدارة الوقت الشخصي والمهني- من University of California، Irvine، وبرنامج الإرشاد المهني في الإدارة – من University of California، Davis، وبرنامج التواصل في مكان العمل في القرن الحادي والعشرين – من University of California، Irvine، وكذلك بدء وتخطيط المشاريع من University of California، Irvine.
ويتميز مسار "مهارات أساسية للقيادات التعليمية" بأنه معتمد من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، كما أنه يعتمد على التدريب الإلكتروني المرن (غير المتزامن) لكامل المسار، وفي وقتك المناسب؛ إذ يمتد لفترة زمنية تصل إلى (أربعة أشهر) كحد أقصى، تُحتسب بدءًا من تاريخ الالتحاق بالمسار.
كما يتميز المسار بحصول المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعد اجتيازك كامل المسار بواقع (80) ساعة تطوير مهني، تحتسب ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، موثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني Future X.
أيضًا يتضمن المسار برامج متخصصة من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تُمكّنك من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يتم إنهاؤه بنجاح.
ويُدعم المسار باللغتين العربية والإنجليزية.
ويتاح التسجيل في المسار بدءًا من يوم الثلاثاء 7/ 1/ 1445هـ الموافق 25/ 7/ 2023م حتى يوم السبت 25/ 1/ 1445هـ الموافق 12/ 8/ 2023م. ولا يعني التسجيل في المسار القبول، ويعتمد ذلك على مطابقة الشروط، واعتماد الجهة المشرفة.
وسيتم إعلان أسماء المقبولين في المسار التدريبي يوم الاثنين 27/ 1/ 1445هـ الموافق 14/ 8/ 2023م، عبر رسائل البريد الإلكتروني.
وستمتد فترة التدريب أربعة أشهر بدءًا من الثلاثاء 28/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2023م.
علمًا بأن التسجيل حاليًا مغلق، وتم جدولة إتاحة التسجيل ليوم الثلاثاء.
رابط التسجيل المعتمد: