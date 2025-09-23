الدكتور العنزي : "عزنا بطبعنا" تؤكد قوة المملكة في قيمها الراسخة وأصالتها المتجذرة في تاريخها وشعبها

وقال الدكتور العنزي حين نقول “عزنا بطبعنا”، فإننا نؤكد أن قوة المملكة لا تكمن في ثرواتها ومقدراتها فحسب، بل في قيمها الراسخة وأصالتها المتجذرة في تاريخها وشعبها، فالعز الحقيقي ينبع من تمسك أبنائها بمبادئهم النبيلة وأخلاقهم الرفيعة، فمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – والمملكة تسير بخطى راسخة نحو المجد والازدهار. فقد أرسى المؤسس دعائم هذه الدولة المباركة على أسس من الإيمان والوحدة والعزيمة، وجاءت العهود المتتابعة لتواصل البناء والتطوير، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي يشهد نهضة شاملة في جميع المجالات، تؤكد أن عزنا بطبعنا، وقوتنا في ثبات قيمنا وأصالة شعبنا