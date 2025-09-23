الدكتور العنزي : "عزنا بطبعنا" تؤكد قوة المملكة في قيمها الراسخة وأصالتها المتجذرة في تاريخها وشعبها

أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي ، أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم بوصلةً للثقافة، ومنارةً للعلم، ومركزًا للتقنية والابتكار. بل وضعت نفسها على خريطة العالم برؤية طموحة، تتجلى في رؤية السعودية 2030 التي رسمت مسار التنمية الشاملة. من مشاريع أبهرت العالم بتصاميمها العمرانية، إلى القفزات النوعية في الإنجازات التي أكدت موقعها الريادي في العالم.
وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ،، تحولت الرؤية إلى واقع ملموس، حيث شهدت المملكة تنويعًا اقتصاديًا لافتًا، ونموًا في الاستثمار العالمي، وتقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية. ولم تقتصر الإنجازات على الاقتصاد والتقنية، بل شملت الثقافة والفنون والرياضة استضافة البطولات العالمية، والتعليم عبر تطوير الجامعات ومراكز البحث لتواكب مصاف الجامعات الكبرى عالميًا.
وقال الدكتور العنزي حين نقول “عزنا بطبعنا”، فإننا نؤكد أن قوة المملكة لا تكمن في ثرواتها ومقدراتها فحسب، بل في قيمها الراسخة وأصالتها المتجذرة في تاريخها وشعبها، فالعز الحقيقي ينبع من تمسك أبنائها بمبادئهم النبيلة وأخلاقهم الرفيعة، فمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – والمملكة تسير بخطى راسخة نحو المجد والازدهار. فقد أرسى المؤسس دعائم هذه الدولة المباركة على أسس من الإيمان والوحدة والعزيمة، وجاءت العهود المتتابعة لتواصل البناء والتطوير، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي يشهد نهضة شاملة في جميع المجالات، تؤكد أن عزنا بطبعنا، وقوتنا في ثبات قيمنا وأصالة شعبنا
واختتم وطن طُبعت في أهله الكرامة، ورُسمت في ملامحهم المروءة، وغُرست في قلوبهم المحبة والولاء. وهذا هو طبع أبناء المملكة الذين صنعوا الحضارة، ومن الوحدة قوة، ومن الإيمان عزة لا تزول، وسأل المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الإيمان والأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.