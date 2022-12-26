وجهات سياحية واقتصادية واستثمارية يقدمها "شتاء جازان" في ٦٠ يومًا

تحرص منطقة جازان على أن تكون إحدى المناطق الجاذبة وخصوصًا في هذه الفترة من السنة، التي تتميز بأجواء جميلة وفعاليات ممتعة وهادفة في عدد من المواقع؛ حيث تجري حاليًا الترتيبات والتجهيزات لمهرجان جازان الشتوي الذي سيكون مختلفًا عن الأعوام السابقة، وسيحظى بعدد من الفعاليات المتنوعة والهادفة.