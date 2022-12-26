وجهات سياحية واقتصادية واستثمارية يقدمها "شتاء جازان" في ٦٠ يومًا

تحرص منطقة جازان على أن تكون إحدى المناطق الجاذبة وخصوصًا في هذه الفترة من السنة، التي تتميز بأجواء جميلة وفعاليات ممتعة وهادفة في عدد من المواقع؛ حيث تجري حاليًا الترتيبات والتجهيزات لمهرجان جازان الشتوي الذي سيكون مختلفًا عن الأعوام السابقة، وسيحظى بعدد من الفعاليات المتنوعة والهادفة.
ويتضمن مهرجان شتاء جازان 2022 العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المسرحية، ويستمر المهرجان لمدة شهرين بهدف إبراز التراث الشعبي للمنطقة وتقديمه كمنتج سياحي.
وأوضح المهندس يحيى الغزواني رئيس لجان شتاء جازان ٢٣ أن الهوية الجديدة مستوحاة من ثقافة وحضارة المنطقة ومكوناتها السياحية والجغرافية ومزاياها النسبية، وأن يكون عنواناً لوجهات المنطقة السياحية والاقتصادية والاستثمارية، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتعزيزاً للجوانب التنموية في مجالاتها المختلفة، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة.
وشدد المهندس الغزواني على اهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمهرجان شتاء جازان، ومتابعتهما اللحظية لأعمال اللجان العاملة بالمهرجان.
وبيّن أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها استكملت جهودها لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، من خلال تنفيذ خطط معتمدة لذلك، واشتملت الأعمال المُنَفّذة على صيانة ورفع مستوى مناهل الشوارع الرئيسية بمدينة جازان، وصيانة وإعادة دهان الخطوط الأرضية، والمطبات الصناعية، ومسارات المشاة، ومعالجة الحُفَر، وتنفيذ الحملات الرقابية، ومواصلة أعمال النظافة، ورفع المخلفات، التي تهدف إلى المحافظة على المظهر الحضاري.