اليوم الثالث لـ"مدرار".. سحب ممطرة بالرياض ومكة ومناطق أخرى

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمرّ هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدّي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.