اليوم الثالث لـ"مدرار".. سحب ممطرة بالرياض ومكة ومناطق أخرى

توقّعت جمعية الطقس والمناخ أن يشهد اليوم الثالث لحالة مدرار المطرية، تشكل السحب الممطرة على أجزاء من مكة والرياض وجنوبي المدينة وشمالي الشرقية، والحدود الشمالية والجوف.
وأضافت الجمعية أن الحالة ربما تمتدّ لتشمل أجزاء من حائل والقصيم والباحة.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمرّ هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدّي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.