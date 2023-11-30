هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تُخرّج ثاني دفعات المراقبين البيئيين

وأضاف: الهيئة تعمل على تنمية وتطوير رأس المال البشري من خلال استراتيجية تستهدف تطوير المهارات الأساسية وتعزيز القيم وتنمية المعرفة مما يسهم في رفع الكفاءة الوطنية، ويعدّ المراقب البيئي عنصرًا مهمًا في أداء المهام الميدانية الرامية إلى حماية وصون الطبيعة، والحفاظ على مشاريع الهيئة، وتنظيم حركة الدخول داخل حدود المحمية، وكذلك الحدّ من السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة.