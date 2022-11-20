الأول من نوعه.. جائزة "صيتة" تطلق ملتقى "دراية" للارتقاء بنمط الحياة

تعقد جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًّا، مساء يوم 27 نوفمبر القادم، لإطلاق ملتقى "دراية" تحت عنوان "ماذا لو.. كيف تتصرف؟" يشارك فيه نخبة من الإعلاميين ومدراء العلاقات العامة في الجهات المشاركة، وذلك في فندق الفيرمونت بالرياض.
ويهدف المؤتمر إلى توضيح الدعم الكبير من القيادة لأعمال جائزة الأميرة صيتة، واستعراض مبادرات وبرامج الجائزة وإنجازاتها خلال الأعوام السابقة، وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي كرافد أساسي في التنمية البشرية والاقتصادية، والتمهيد لفكرة ملتقى "دراية"، وتوفير أكبر قدر من المعلومات المفصلة عن أهداف ملتقى "دراية"، والمحاور التي سيتناولها، والتعريف بالمشاركين في الملتقى.
وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز الدكتور فهد بن حمد المغلوث، أن العمل بملتقى "دراية" يهدف للارتقاء بنمط الحياة اليومي ومن مبدأ "كن على دراية اليوم كي لا تخسر غدًا"، وهو ملتقى توعوي وقائي وتفاعلي، وجاءت فكرته بأن يكون العمل الاجتماعي بنكهة عصرية؛ وهي الاهتمام بجودة الحياة من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية، وتحسين ممارسات الأفراد اليومية في كافة المجالات المختلفة وكافة الفئات العمرية، وتعزيز دورهم الفعال في مواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة مع أمهر وأكفأ المختصين في الجهات المختلفة، وتوفير الحلول العلمية السليمة والتوعية بسبل الوقاية، وتحقيق المعرفة من خلال المحاكاة الفاعلة في ميادين الحياة.
يذكر أن "دراية" أول مبادرة من نوعها في المملكة، وتُعنَى بتقديم كل ما يستلزم جودة الحياة للأفراد والمجتمع، ويقدَّم بصورة مجانية، ويتطابق بدوره مع مجموعة من أهداف الرؤية الطموحة 2030.