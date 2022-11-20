الأول من نوعه.. جائزة "صيتة" تطلق ملتقى "دراية" للارتقاء بنمط الحياة

وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز الدكتور فهد بن حمد المغلوث، أن العمل بملتقى "دراية" يهدف للارتقاء بنمط الحياة اليومي ومن مبدأ "كن على دراية اليوم كي لا تخسر غدًا"، وهو ملتقى توعوي وقائي وتفاعلي، وجاءت فكرته بأن يكون العمل الاجتماعي بنكهة عصرية؛ وهي الاهتمام بجودة الحياة من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية، وتحسين ممارسات الأفراد اليومية في كافة المجالات المختلفة وكافة الفئات العمرية، وتعزيز دورهم الفعال في مواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة مع أمهر وأكفأ المختصين في الجهات المختلفة، وتوفير الحلول العلمية السليمة والتوعية بسبل الوقاية، وتحقيق المعرفة من خلال المحاكاة الفاعلة في ميادين الحياة.