آل خمسان: ملتقى الأكاديمية المالية 2025 محطة محورية لصياغة مستقبل القطاع المالي في المملكة

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، أن ملتقى الأكاديمية المالية 2025 في نسخته الرابعة يشكل محطة محورية في مسيرة الأكاديمية، ومنصة وطنية تجمع قادة المال والأعمال والخبراء المحليين والدوليين لمناقشة التحولات الراهنة واستشراف مستقبل القطاع المالي في المملكة.
وأوضح أن نسخة هذا العام تأتي بزخم أكبر من حيث الموضوعات، التي تركز على الابتكار، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتنظيم فعاليات متعددة مثل “مسرح الإنماء”، وورش عمل مجانية تستهدف الطلاب والمهنيين، ما يعزز من شمولية الملتقى وأثره في تمكين الأفراد وبناء القدرات.
وأشار آل خمسان إلى أن النسخة السابقة أسهمت في إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية، من أبرزها حصول الأكاديمية على اعتماد معهد التأمين البريطاني (CII) كمركز تطوير مهني، ما مكّنها من تنفيذ سبعة برامج متخصصة استفاد منها أكثر من 246 متدربًا، إلى جانب تنظيم خمسة برامج تنفيذية مع Swiss Re Institute استفاد منها 116 قائدًا في قطاع التأمين.
كما تم التعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) لزيادة عدد الحاصلين على الشهادة في المملكة، وتنفيذ برامج قيادية بالتعاون مع جامعة بيركلي الأمريكية، مكّنت القيادات السعودية من الاطلاع على التجارب العالمية في الاستثمار والابتكار.
وأضاف أن القطاع المالي في المملكة يستند اليوم إلى رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي أرسى بنية تنظيمية متينة واستثمارًا متزايدًا في التحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن الأكاديمية المالية تلعب دورًا جوهريًا في تطوير المعايير المهنية والشهادات التخصصية، وبناء الشراكات العالمية لتأهيل الكفاءات الوطنية بثقة وكفاءة.
وأشار إلى أن الأكاديمية أولت أهمية كبيرة لتأهيل القيادات المالية عبر برامج نوعية، من أبرزها “برنامج القيادة من القمة (LAP)” المخصص للقيادات التنفيذية، إلى جانب برامج موجهة لقطاعات البنوك والتأمين والتمويل والسوق المالية، وبرامج لإعداد القادة الجدد بالشراكة مع مؤسسات دولية مرموقة.
وأكد آل خمسان أن الابتكار والذكاء الاصطناعي أصبحا ركيزة أساسية لتطوير القطاع المالي، وأن الأكاديمية تدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني في برامجها التدريبية لتمكين المتدربين من قيادة التحول الرقمي في المؤسسات المالية.
وكشف أن نسخة هذا العام من الملتقى ستشهد إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الجديدة لتطوير المهارات التخصصية في قطاعات المصرفية، والأوراق المالية، والإعلام المالي، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع جهات مالية محلية ودولية، ما يعزز دور الأكاديمية كممكن رئيسي للقطاع وداعم لتحقيق أثر مستدام يعزز تنافسية المملكة عالميًا.
وأوضح أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية، ونقل أفضل الممارسات العالمية بما يتلاءم مع خصوصية السوق المحلي، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي واعد.
واختتم آل خمسان تصريحه بالإشارة إلى فعالية “مسرح الإنماء” التي تُعد من أبرز الإضافات في نسخة هذا العام، وتهدف إلى توسيع الأثر المجتمعي للأكاديمية عبر جلسات تفاعلية موجهة للشباب وطلاب الجامعات والعاملين في القطاع المالي، تتناول موضوعات مثل التفكير المالي الواعي، ومكافحة الاحتيال المالي، والابتكار الرقمي، ومهارات الانطلاقة المهنية، بأسلوب مبسط يحفّز الجيل الجديد على تبني ثقافة التدريب المستمر والوعي المالي المسؤول.