اليوم العربي للبيئة.. السعودية تقود جهودًا إقليمية لحماية الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية

تم إعلان اليوم العربي للبيئة في عام 1986 من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ليكون منصة لتعزيز الوعي البيئي في المنطقة العربية. ومنذ ذلك الحين، تتزايد أهمية هذا اليوم في ظل التحديات البيئية المتصاعدة التي تواجه دول المنطقة، ومن بينها السعودية.