"الشؤون الإسلامية" ترصد تعديًا كهربائيًا على عداد تابع للوزارة يخدم مصلى في صناعية شرق الرياض

وأظهرت المعاينة أن البركسات الثلاثة استُخدمت بشكل كامل خارج الإطار النظامي، حيث جُهزت لتكون سكنًا للعمال ومجالس ضيافة، وزُودت بعدد من المكيفات لتبريد الغرف، وإنارات موزعة داخلها وخارجها، ونقاط كهرباء مرتبطة بالعداد الرسمي، بما يكشف استغلاله في تشغيل مرافق متكاملة بصورة غير نظامية، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة والتعليمات.