مجموعة "روشن" تطلق مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع "سدرة"

ويُعد حي "سدرة" أول مشاريع "روشن" السكنية المتكاملة في المملكة وتحديدًا في العاصمة الرياض، الذي تعمل على تطويره وفق 8 مراحل، تستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة في شمال مدينة الرياض، تضم المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء؛ مما يجعل الطبيعة في قلب مجتمع "سدرة".