الملك وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.