"الأكاديمية المالية" و"بنك الجزيرة" يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير قدرات الكوادر البشرية

وقَّعت الأكاديمية المالية وبنك الجزيرة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تطوير الكوادر البشرية، وتنفيذ البرامج التدريبية واللقاءات والورش، وإجراء الدراسات البحثية، والمشاركة في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسية لرؤية السعودية 2030.
وقَّع الاتفاقية من جانب الأكاديمية المالية الرئيس التنفيذي الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، ومن جانب بنك الجزيرة رئيس مجموعة رأس المال البشري والخدمات المؤسسية الأستاذ فيصل بن مشهور المنصور.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، وأشار إلى أن مجالات التعاون ستشمل تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية مخصصة لموظفي بنك الجزيرة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات مفتوحة للعامة. كما ستعمل الشراكة على تطوير الكفاءات التقنية في مجالات عمل البنك، وتوفير تقارير وأبحاث مرجعية تُستخدم في الورش التدريبية والبرامج التدريبية.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.