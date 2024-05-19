"الأكاديمية المالية" و"بنك الجزيرة" يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير قدرات الكوادر البشرية

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، وأشار إلى أن مجالات التعاون ستشمل تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية مخصصة لموظفي بنك الجزيرة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات مفتوحة للعامة. كما ستعمل الشراكة على تطوير الكفاءات التقنية في مجالات عمل البنك، وتوفير تقارير وأبحاث مرجعية تُستخدم في الورش التدريبية والبرامج التدريبية.