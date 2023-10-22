جمعية كهاتين تشارك بفعالية أكتوبر الوردي للتوعية من سرطان الثدي

واشتملت الفعالية على محاضرة تثقيفية توعوية قدّمتها الدكتورة مروة فكري؛ ومسابقة تنشيطية لأمهات الأيتام الحاضرين للفعالية، وتضمّنت الفعالية مواد ورسائل توعوية وعروضاً مرئية حول سرطان الثدي، وأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الحضور حول سرطان الثدي وأعراضه وطرق الوقاية منه، وعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الالكترونية، وفي ختام الفعالية شاركت الأمهات بمسابقة توعوية تثقيفية، وتم تقديم الهدايا لهن.