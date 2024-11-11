"أمانة الطائف" تدعو المستثمرين لفرص واعدة لإقامة منتجعات استشفاء بالمرتفعات الطبيعية

طرحت أمانة محافظة الطائف سلسلة من المشاريع الاستثمارية الجديدة لإنشاء منتجعات استشفائية، وحدائق ترفيهية، ومجمعات تجارية في مواقع متعددة داخل المحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي وتعزيز فرص الاستثمار في المدينة.
وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود أمانة الطائف في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز السياحة الداخلية كما تأتي هذه المبادرات في إطار إستراتيجية الأمانة لتقديم تجارب فريدة للزوار وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية للمحافظة.
وتتضمن المشاريع المقترحة منتجعين للاستشفاء، الأول في منطقة الهدا بموقع "وادي محرم الأسفل" على مساحة 16,364 متراً مربعاً بعقد استثماري يمتد إلى 25 عاماً، والثاني في منطقة الشفا على مساحة تبلغ 175,399 متراً مربعاً ويمتد عقده إلى 50 عاماً وتهدف الأمانة من خلال هذه المنتجعات إلى توفير خدمات استجمام ومعالجة طبيعية، ما يعزز السياحة العلاجية ويجعل من الطائف وجهة مميزة للراغبين في الاسترخاء والاستشفاء وسط طبيعة المدينة الجذابة.
كما طرحت الأمانة مشروع إنشاء مجمع تجاري في شارع أبو بكر الصديق بحديقة الخطوط، بعقد استثماري يمتد لعشرين عاماً، لتعزيز النشاط التجاري في هذا الموقع الإستراتيجي الذي يتوسط أهم الأحياء والمراكز التجارية في الطائف وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم خيارات متعددة للأهالي والزوار من خلال توفير مرافق تجارية وسياحية تتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي والسياح.
وضمن المشاريع الكبرى، طرحت الأمانة فرصة استثمارية بحديقة الملك فهد بالخالدية على مساحة تقترب من ربع مليون متر مربع، بعقد يمتد لخمسين عاماً، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المرافق العامة وتُعد هذه الحديقة، بموقعها في المدخل الغربي للمدينة وتنوع مرافقها، من أبرز وجهات الزوار في الطائف، حيث تحتوي على مساحات ترفيهية وبحيرة اصطناعية، وتستقطب الزوار من داخل الطائف والمناطق المجاورة.
وفي حي الرحبة بالسيل الصغير، طرحت الأمانة مشروعاً لإنشاء شاليهات ومنتجعات بحديقة السنابل على مساحة تقارب 100,000 متر مربع، مع عقد استثماري مدته 25 عاماً، بهدف دعم مشاريع السياحة البيئية وتقديم خدمات سياحية مبتكرة.
أوضحت الأمانة أن كافة تفاصيل هذه الفرص الاستثمارية متاحة عبر منصة "فرص" للاستثمار في المدن السعودية، حيث يُمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الاطلاع على الشروط والمواصفات، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنمية المدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية.