"أمانة الطائف" تدعو المستثمرين لفرص واعدة لإقامة منتجعات استشفاء بالمرتفعات الطبيعية

وضمن المشاريع الكبرى، طرحت الأمانة فرصة استثمارية بحديقة الملك فهد بالخالدية على مساحة تقترب من ربع مليون متر مربع، بعقد يمتد لخمسين عاماً، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المرافق العامة وتُعد هذه الحديقة، بموقعها في المدخل الغربي للمدينة وتنوع مرافقها، من أبرز وجهات الزوار في الطائف، حيث تحتوي على مساحات ترفيهية وبحيرة اصطناعية، وتستقطب الزوار من داخل الطائف والمناطق المجاورة.