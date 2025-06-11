الزهراني لـ"سبق": ابدأ من حيث أنت.. وطموحي أن أخدم وطني

وعن مسيرته العلمية، أوضح: “كانت البداية مع مسابقة إبداع، ثم المعارض المركزية، وبعدها انطلقت في رحلة المشاركة في ITEX، وقد واجهت العديد من التحديات في التجارب الدقيقة، لكن الإصرار والدعم الأسري والمدرسي كانا سرّ التقدم.”