بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب.. عملية تصحيحية لجراحة سمنة سابقة تُنقذ "أربعينيًّا" من تَبِعات حادة

وقال د.أيمن بشير استشاري جراحة المناظير والسمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج: راجع المريض المستشفى مشتكيًا من ازدياد وزنه، وتورم الساقين واضطرابات وتغير في لون البول، بالإضافة إلى الغثيان والرغبة في القيء، والشعور بالضعف. وأجريت له فحوصات طبية دقيقة أظهرت أن عملية التكميم التي أجراها لم تكن بالدقة المطلوبة، وتَبين أيضًا أنه يعاني من ضعف كبير في وظائف الكلى؛ علمًا بأنه سَبَق أن أصيب بالفشل الكلوي وخضع لعملية زراعة، بالإضافة إلى أنه مصاب أصلًا بارتفاع ضغط الدم والسكري. وعلى ضوء هذه النتائج تم تشكيل فريق طبي متكامل ضم تخصصات التخدير والغدد وجراحة السمنة لدراسة حالته وتقييمها، ومن ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة لها، وخلص الفريق الطبي إلى أن التدخل لتصحيح العملية السابقة؛ هو التدخل الطبي الأمثل لإنهاء معاناة المريض وتجنيبه التبعات الصحية المعقدة الآخذة في التفاقم نتيجة لتزايد وزنه، وبالفعل أخضع الفريقُ الطبي المريضَ لعملية تكميم استمرت 3 ساعات.