بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب.. عملية تصحيحية لجراحة سمنة سابقة تُنقذ "أربعينيًّا" من تَبِعات حادة

نجح فريق طبي متخصص في علاج السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في إنهاء معاناة شاب "أربعيني"، كان قد خضع لعملية حلقة معدة غير موفقة خارج المملكة، وعانى من مضاعفات حادة؛ كتزايد وزن الجسم، وضعف وظائف الكلى وضعف الحركة.
وقال د.أيمن بشير استشاري جراحة المناظير والسمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج: راجع المريض المستشفى مشتكيًا من ازدياد وزنه، وتورم الساقين واضطرابات وتغير في لون البول، بالإضافة إلى الغثيان والرغبة في القيء، والشعور بالضعف. وأجريت له فحوصات طبية دقيقة أظهرت أن عملية التكميم التي أجراها لم تكن بالدقة المطلوبة، وتَبين أيضًا أنه يعاني من ضعف كبير في وظائف الكلى؛ علمًا بأنه سَبَق أن أصيب بالفشل الكلوي وخضع لعملية زراعة، بالإضافة إلى أنه مصاب أصلًا بارتفاع ضغط الدم والسكري. وعلى ضوء هذه النتائج تم تشكيل فريق طبي متكامل ضم تخصصات التخدير والغدد وجراحة السمنة لدراسة حالته وتقييمها، ومن ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة لها، وخلص الفريق الطبي إلى أن التدخل لتصحيح العملية السابقة؛ هو التدخل الطبي الأمثل لإنهاء معاناة المريض وتجنيبه التبعات الصحية المعقدة الآخذة في التفاقم نتيجة لتزايد وزنه، وبالفعل أخضع الفريقُ الطبي المريضَ لعملية تكميم استمرت 3 ساعات.
وعن حالة المريض بعد التدخل الطبي، أوضح د.بشير أن العملية تكللت -بفضل الله- بالنجاح، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة بعد أن أمضى يومين قيد التنويم والرعاية الطبية الحثيثة، وقد تم وضع برنامج علاجي متكامل له؛ من أجل الوصول للنتائج المرجوة، وخضع لمتابعة مستمرة عند زياراته المتكررة للمستشفى لتقييم النتائج أولًا بأول كما هو متبع في مثل هذه النوعية من العمليات للاطمئنان على وضعه الصحي، وتحسنت حالته بنسق متسارع؛ حيث تناقص وزنه، واستعادت كليته وظيفتها بشكل كامل، واختفى ضغط الدم تمامًا، وتراجعت كذلك نسبة السكر في الدم.
يشار إلى أن مراكز علاج السمنة بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حاصلة على شهادة الاعتماد من SRC مؤسسة الاعتماد والتميز الأمريكية، كأفضل المراكز المتخصصة في علاج السمنة تميزًا، وتقدم خدمات شاملة تجمع بين الحلول الجراحية وغير الجراحية والخيارات السلوكية والغذائية، ويعمل فيها نخبة من الكفاءات الطبية عالية التأهيل.