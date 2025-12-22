شركة مطاعم بيت الشاورما السعودية تفتتح فرع حي السعادة بالرياض ضمن مسار توسعها لخدمة عملائها

وأضافت أن ثقة العملاء التي حظيت بها العلامة خلال السنوات الماضية شكّلت دافعًا رئيسيًا لمواصلة التوسع داخل مدينة الرياض، بما يدعم رؤية الشركة للنمو، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد مع الحفاظ على مستوى الخدمة ذاته في كل موقع.