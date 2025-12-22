شركة مطاعم بيت الشاورما السعودية تفتتح فرع حي السعادة بالرياض ضمن مسار توسعها لخدمة عملائها

أعلنت شركة مطاعم بيت الشاورما السعودية افتتاح فرعها الجديد في حي السعادة بمدينة الرياض، ضمن خطتها التوسعية الهادفة إلى تعزيز حضورها وخدمة شريحة أوسع من عملائها، حيث يُعد الفرع الجديد الفرع رقم 13 في الرياض
ويأتي افتتاح فرع حي السعادة امتدادًا لمسار نمو مدروس تنتهجه الشركة، يقوم على التوسع المتوازن مع الحفاظ على جودة ثابتة في جميع الفروع، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، واستخدام منتجات طازجة تُحضّر وفق أعلى المعايير التشغيلية.
وأكدت الشركة أن الفرع الجديد صُمم ليواكب تطلعات العملاء من حيث تحسين تجربة الطلب وسرعة الخدمة، مستندًا إلى جاهزية تشغيلية عالية تعكس قيم الشفافية والجودة والاحترافية التي تحرص بيت الشاورما على تطبيقها في جميع فروعها.
وأضافت أن ثقة العملاء التي حظيت بها العلامة خلال السنوات الماضية شكّلت دافعًا رئيسيًا لمواصلة التوسع داخل مدينة الرياض، بما يدعم رؤية الشركة للنمو، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد مع الحفاظ على مستوى الخدمة ذاته في كل موقع.
جدير بالذكر أن بيت الشاورما السعودية تواصل افتتاح فروع جديدة ضمن خطتها التوسعية، تأكيدًا على التزامها بتقديم تجربة رائدة لعملائها، تجمع بين جودة المنتج، وسلامة الغذاء، وسرعة الخدمة، بما يرسخ مكانتها كعلامة سعودية تحظى بثقة السوق.