ترحيل وضبط 25 ألفاً.. "الداخلية" تواصل تحذيرها من الجريمة "المُخلة بالشرف" وفي الخلفية 6 متسترين

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 /08/ 1445 هـ الموافق 22 /02/ 2024 م، حتى 18 /08/ 1445هـ الموافق 28 /02/ 2024م، عن ضبط (14955) مخالفًا، منهم (9080) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3088) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2787) مخالفًا لنظام العمل.