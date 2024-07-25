لدينا كل المقوِّمات السياحيَّة المعروفة.. "الغامدي" يقدم 4 مقترحات لتنشيط السياحة في مختلف مناطق المملكة

ويعلق "الغامدي" راصدًا المقوِّماتِ السياحيَّةِ المعروفة: "دونَ شكٍّ أنَّ هذَا التوجُّهَ ذكي وهام جدًّا؛ فبلادُنَا ذاتُ المساحةِ الواسعةِ تتوفرُ بها كل المقومات السياحية المعروفة كالعُمقِ التاريخي الذي يبرز في وجود الكثير مِن الحضارات التي عاشت تحت أرض هذه البلاد، والتِي تُعَدُّ المنطلقَ الأوَّلَ للبشريَّةِ التِي انتشرتْ بعد ذلك إلى مختلفِ بلادِ العالمِ، فتلكَ الحضاراتُ التي تكتنزهَا أرضُ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ -حاليًّا- تستوجبُ الإِحيَاء والكَشف عنهَا وإبرازهَا للسَّائحِ من شتَّى بقاعِ الكرةِ الأرضيَّةِ".