"التويجري" ترأس وفد المملكة في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالشرق الأوسط

ويشارك في أعمال هذه الدورة التي تعقد بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي.. الرياضة مثلاً"، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء رؤساء اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وعدد من المنظمات الدولية والممثلين الدوليين في هذا المجال.