"التويجري" ترأس وفد المملكة في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالشرق الأوسط

ترأس رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2023م، والمقرر عقده في دولة قطر الشقيقة يوم غد ويستمر لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة تلقتها من وزير العمل بدولة قطر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي بن صميخ المري.
ويشارك في أعمال هذه الدورة التي تعقد بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي.. الرياضة مثلاً"، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء رؤساء اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وعدد من المنظمات الدولية والممثلين الدوليين في هذا المجال.
ويستهدف المنتدى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لإيجاد رؤية موحدة تجاه مكافحتها، ومناقشة القضايا والتحديات ذات الصلة، وأبرز الحلول المستدامة لها، وتطوير الإجراءات التي تتخذها الدول المشاركة وفق المعايير الدولية، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وبحث السبل والوسائل في مساعدة ضحايا هذه الجريمة.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا المنتدى بوفد ترأسه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال هذا العام تأكيدًا لاهتمام المملكة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، ودعم الجهود المتواصلة في التصدي لهذه الجريمة، وبحث السبل مع مختلف الشركاء من أجل دعم آليات دعم ومساندة ضحاياها.
يذكر أن المملكة استضافت أعمال الدورة الثالثة لهذا المنتدى خلال عام 2021م، بجانب مشاركتها الفاعلة في الدورات السابقة ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.