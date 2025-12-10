مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI

الجدير بالذكر أن jci تعد من أعلى الاعتمادات العالمية المختصة بجودة منشآت الرعاية الصحية، حيث يتم منحه للمستشفيات وفق معايير وأسس تتسم بالدقة والصرامة، وتهدف إلى توفير أفضل سبل العناية بالمراجعين، مع تقديم الحلول الطبية والإدارية المبتكرة التي توفر الوقت والجهد، وتتبع لجنة الخبراء إجراءات بالغة الدقة في المتابعة والتقييم قبل منح الشهادة، كما أنها تعتمد على قياس مستوى رضا المراجعين عن الخدمات، من حيث جودتها ومدى توفرها على مدار الساعة، ومراعاة حقوق المراجعين، إضافة إلى مدى وجود الإجراءات اللازمة، التي تتماشى مع تحقيق الأهداف الدولية للسلامة، وكذلك التحقق من توافر برامج تأهيل وتدريب للكوادر الطبية والفنية بشكل دوري، لتطوير الأداء مع تقييم مستوى التطور التقني، وما تم تأمينه من أجهزة مواكبة لأحدث التكنولوجيات الطبية.