مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI

نجحت مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، والحمراء، والصحافة والمحمدية والفيحاء بجدة في نيل ثقة اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنظمات الصحية والحصول على اعتماد JCI، فيما يجري العمل حالياً في الفروع الأخرى للحصول على تجديد الاعتماد، الذي يعد من أبرز الشهادات العالمية المرموقة، المهتمة بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين.
وأكد الأستاذ صالح الدهمشي المدير العام لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، أن إنجاز تجديد هذا الاعتماد المهم لم يكن ليتحقق لولا جهود كافة منسوبي المستشفى، من كفاءات طبية وفنية وإدارية. معرباً عن ثقته في أن يمثل هذا النجاح دافعاً قوياً نحو التحسين المستمر للأداء، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الاعتماد سيعزز القدرات التنافسية بين منشآت الرعاية الصحية، وتأمين أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمراجعين في مختلف التخصصات والأقسام.
وأعرب أ. عبدالله التركي المدير العام لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، عن اعتزازه بحصول المستشفى على هذا الاعتماد الذي يعتبر ثمرة الدعم المستمر من إدارة المجموعة، وجهود فرق العمل الدؤوبة، لتعزيز جودة الخدمات وفق أعلى المعايير، وتطبيق منظومة آلية متكاملة في مجال التعقيم ومكافحة الحريق والعدوى وصولاً إلى أعلى درجات الأمان.
من جانبه قال د. رامي السبيل المدير العام لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء، أن الحصول على هذا الاعتماد يعد إنجازاً كبيراً يعكس المستوى المهني المتميز للمستشفى، والتزامه الصارم بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات الطبية بمختلف تخصصاته وأقسامه، والتأكيد على تمتع المستشفى بمستويات عالية من الجودة، التي أسهمت في رفع مستويات الأمان والسلامة في الرعاية الصحية.
وعبر د. أيمن الخضراء المدير العام لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة عن سعادته بهذا التتويج، كون الاعتماد واحداً من أعلى الاعتمادات العالمية المختصة بجودة منشآت الرعاية الصحية، حيث يتم منحه للمستشفيات وفق معايير وأسس تتسم بالدقة والصرامة، وتهدف إلى توفير أفضل سبل العناية بالمراجعين، مؤكداً أن المستشفى يخطط للحصول على العديد من الجوائز والاعتمادات العالمية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أنه يعمل بالنظام الرقمي المتكامل، إذ يستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصحية الذكية، التي تساعد في تعزيز جودة الخدمات وفق أعلى المعايير.
الجدير بالذكر أن jci تعد من أعلى الاعتمادات العالمية المختصة بجودة منشآت الرعاية الصحية، حيث يتم منحه للمستشفيات وفق معايير وأسس تتسم بالدقة والصرامة، وتهدف إلى توفير أفضل سبل العناية بالمراجعين، مع تقديم الحلول الطبية والإدارية المبتكرة التي توفر الوقت والجهد، وتتبع لجنة الخبراء إجراءات بالغة الدقة في المتابعة والتقييم قبل منح الشهادة، كما أنها تعتمد على قياس مستوى رضا المراجعين عن الخدمات، من حيث جودتها ومدى توفرها على مدار الساعة، ومراعاة حقوق المراجعين، إضافة إلى مدى وجود الإجراءات اللازمة، التي تتماشى مع تحقيق الأهداف الدولية للسلامة، وكذلك التحقق من توافر برامج تأهيل وتدريب للكوادر الطبية والفنية بشكل دوري، لتطوير الأداء مع تقييم مستوى التطور التقني، وما تم تأمينه من أجهزة مواكبة لأحدث التكنولوجيات الطبية.