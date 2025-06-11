يدّعون تعطل العداد.. سائقو أجرة في الرياض يفرضون تسعيرات "بالمزاج" خارج النظام

وقال عدد من المواطنين إن من المؤسف التلاعب بهذا الشكل الذي يستخف بعقول الركاب، مطالبين الهيئة العامة للنقل بتكثيف الجولات الرقابية والمباغتة على المواقع التي تنشط فيها هذه المركبات، واستيقاف السيارات أثناء وجود ركاب بداخلها للتحقق من تشغيل العدّاد، مشيرين إلى أن المخالفات لا تتوقف عند التسعيرة فقط، بل تمتد إلى إهمال داخل المركبة، وعدم ارتداء زي موحد، وغياب الحد الأدنى من الاشتراطات النظامية التي تكفل راحة الراكب.