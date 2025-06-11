يدّعون تعطل العداد.. سائقو أجرة في الرياض يفرضون تسعيرات "بالمزاج" خارج النظام

اشتكى عدد من المواطنين من ممارسات غير نظامية يقوم بها بعض سائقي الأجرة في مدينة الرياض، حيث يتذرّع عدد منهم بتعطّل العداد الإلكتروني داخل مركباتهم، ويفرضون على الركاب تسعيرات عشوائية يحددونها بالمزاج، ضاربين بتعليمات وأنظمة الهيئة العامة للنقل عرض الحائط.
وخلال جولة ميدانية لـ"سبق" على عدد من المواقع التي تنشط فيها مركبات الأجرة، رُصد قيام العديد من السائقين بمحاولة إقناع الركاب بأن التسعيرة التي يفرضونها يدويًا أقل من تلك التي يُظهرها العداد، رغم أن المركبات حديثة ومزوّدة بالتقنيات اللازمة، ما يؤكد أن بعضهم يتعمد إيقاف العداد لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقال عدد من المواطنين إن من المؤسف التلاعب بهذا الشكل الذي يستخف بعقول الركاب، مطالبين الهيئة العامة للنقل بتكثيف الجولات الرقابية والمباغتة على المواقع التي تنشط فيها هذه المركبات، واستيقاف السيارات أثناء وجود ركاب بداخلها للتحقق من تشغيل العدّاد، مشيرين إلى أن المخالفات لا تتوقف عند التسعيرة فقط، بل تمتد إلى إهمال داخل المركبة، وعدم ارتداء زي موحد، وغياب الحد الأدنى من الاشتراطات النظامية التي تكفل راحة الراكب.
وفي المقابل، أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم تشغيل العداد الإلكتروني في سيارات الأجرة قبل بدء الرحلة يُعد مخالفة نظامية صريحة، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال. وأضافت أن جميع المرخصين في نشاط الأجرة ملزمون بالامتثال للأنظمة المعتمدة، وفي مقدّمتها توفير التجهيزات الفنية المطلوبة، والتي تشمل الهوية الرسمية للمركبة، وشعار الأجرة، ووسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى إتاحة طابعة للفواتير داخل المركبة.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى تتعلق بقطاع النقل، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: tga.gov.sa، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".