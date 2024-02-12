اكتشافات أثرية في موقع جرش الأثري جنوب المملكة.. بينها تقنيات ري تظهر للمرة الأولى

كما كشفت الهيئة عن اكتشاف تقنية ري جديدة ظهرت لأول مرة في الموقع، وهي عبارة عن بئر مبنية بطريقة الحجارة المرصوصة، تتصل بها قنوات مائية مبنية بصفين من الحجارة يتوسطها قناة لتوزيع المياه على الوحدات السكنية، ويتفرع منها قنوات أخرى تصب في أحواض مائية مجاورة للوحدات، إضافة إلى اكتشاف عدد من المواقد والمصطبات المبنية من الحجارة والطين.