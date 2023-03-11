أمير حائل: يوم العَلَم يصادق على صدق مشاعرنا تجاه عقيدتنا ووحدتنا

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن يوم العَلَم يعني الفخر بانتمائنا لهذا الوطن وهذه القيادة، ويصادق على صدق مشاعرنا تجاه عقيدتنا ووحدتنا والتفافنا حول ولاة أمرنا، ويعبّر عن هذا الوطن بوصفه نسيجًا واحدًا ابتداءً بقيادته ومسؤوليه، وانتهاءً بمواطنيه وهم يقفون جميعًا بقلبٍ واحد وروح واحدة يهتفون لتحية العَلَم، ويدعون المولى القدير بأن يسكن من وحّد هذه البلاد وهذه الراية في أعلى درجات الجنة، وكل من كان معه من رجاله المخلصين.