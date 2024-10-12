مركز عبداللطيف الخيري: 1950 سيدة استفدن من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

كشف مركز عبداللطيف العبد اللطيف المساعد المبكر، الجمعية العامة للجمعية السعودية للجمعية الخيرية البريطانية، عن تقديم خدماته خلال الأسبوع الأول من حملة "اسس له توحيد" التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأوضح المركز أن مبادرة المساهمة في تشجيع اتخاذ القرار الدوري، مما يزيد نسبة الشفاء إلى 95% في حالة الابتكار العلمي