مركز عبداللطيف الخيري: 1950 سيدة استفدن من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

كشف مركز عبداللطيف العبد اللطيف المساعد المبكر، الجمعية العامة للجمعية السعودية للجمعية الخيرية البريطانية، عن تقديم خدماته خلال الأسبوع الأول من حملة "اسس له توحيد" التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأوضح المركز أن مبادرة المساهمة في تشجيع اتخاذ القرار الدوري، مما يزيد نسبة الشفاء إلى 95% في حالة الابتكار العلمي
بلغ عدد المستفيدات من خدمات المركز 1950 سيدة، حيث استقبلت عيادة الماموغرام 27 مراجعة، وعيادة الأشعة الصوتية 3 مراجعات، بينما بلغ عدد الفحوصات السريرية 20 مراجعة، واستفادت 1500 سيدة من عيادة التثقيف الصحي. كما استقبل المركز 400 اتصال واستفسار.
وفي إطار التعاون المجتمعي، شارك المركز في فعاليات توعوية في 5 جهات حكومية وخاصة.