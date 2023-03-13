"التحول واقعٌ نعيشه".. وزراء يستعرضون أبرز ما حققه "التحول الوطني"

وفي ختام الملتقى، كرّم "التويجري" عددًا من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، نظير جهودهم وتميزهم في عدد من المسارات، حيث تم توزيع 7 جوائز، تضمنت: جائزة الأداء المتميز لعام 2022، وجائزة التميز في الأداء الحكومي من خلال الخدمات الرقمية، وجائزة الإسهام في تمكين القطاع الخاص، وجائزة تحقيق أرقام قياسية في تحلية المياه، وجائزة التطوع في المملكة، وجائزة التقدُّم في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وجائزة تجاوز مستهدفات مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات.