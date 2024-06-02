حتى 8 ذي الحجة.. رسائل توعوية بـ9 لغات تقدمها "الغذاء والدواء" خلال الحج

ويأتي ذلك ضمن أعمال الخطة التشغيلية للهيئة هذا العام، التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في خدمة ضيوف الرحمن، إضافةً إلى دورها في المشاركة بالرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها والمنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.