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وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ويطلع على إصداراته

نوّه بالجهود الكبيرة التي تقدّمها حكومة المملكة في خدمة كتاب الله طباعةً ونشراً
وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية محمد عبدالستار السيد
وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية محمد عبدالستار السيد

زار وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عبدالستار السيد، أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، التقى خلالها الأمين العام للمجمع عاطف بن إبراهيم العليان.

واستمع السيد، إلى شرحٍ عن المجمع وإنجازاته، حيث تجوّل في مرافق المجمع وأقسامه، مطلعاً على مختلف الإصدارات وإحصائيات طباعة المصحف.

ونوّه وزير الأوقاف السوري بالجهود الكبيرة التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في خدمة كتاب الله الكريم طباعةً ونشراً وتعليماً.

وأشاد الدكتور محمد السيد، بالجهود التي تقدّمها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، لراحة الحجاج والمعتمرين والزوّار، مما يسهم في أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسرٍ وطمأنينة.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
المدينة المنوّرة
محمد عبدالستار السيد
وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية

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