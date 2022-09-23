"يوم الوطن 92".. أمير الرياض: نعيش لحظات وإنجازات تاريخية تحت ظل القيادة

وقال أمير الرياض، في تصريح بهذه المناسبة: "نستذكر في هذا اليوم الوطني الخالد ذكرى غالية على قلب كل مواطن على أرض هذا الوطن المبارك لما تحقق من وحدة وتوحيد على كتاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه وسلم- على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، حيث أرسى دعائم الحكم ووضع الدستور المستمد من شرع الله، فبسط العدل ونشر الأمن وبنى دولته على منهج وسطي، فتحقق الرخاء والاستقرار واستتبت الأمور، فكان ذلك منطلقاً لدولة فتية توحدت فيه أطرافها وتلاحمت أركانها وتناغمت مؤسساتها، فشقت طريقها بكل ثبات وقوة وإصرار وأصبحت مملكة موحدة لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي.