شراكة بين "إعمار اليمن" و"UN–HABITAT" و"الوليد للإنسانية" لتسليم 150 مسكنًا

كما يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إنشاء وإعادة تأهيل المرافق الحكومية، والتي تشمل المراكز الأمنية، دعمًا للأمن وتعزيز الاستقرار، إضافة إلى تشييد المستشفيات بكافة تخصصاتها، وبناء المراكز الطبية المتخصصة في أمراض الكلى والقلب والعمليات والعناية المركزة، تعزيزًا لقدرات القطاع الصحي، بجانب إنشاء المباني التعليمية والتي تمثّلت في 27 مدرسة نموذجية موزعة في أنحاء اليمن، بجانب إعادة تأهيل الجامعات، دعمًا لفرص التعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية جيّدة، وكذلك إنشاء محطات الكهرباء إسهامًا في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وتشييد المباني الداعمة لقطاع المياه وتسهم في تعزيز مصادر المياه في المدن والأرياف، إضافة إلى رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ.