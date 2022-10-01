"الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الـ14 للعام 2022م

وتحرص الجائزة على تفعيل التحسين المستمر في أداء كل العمليات الإنتاجية والخدمية، سواء على المستوى الفردي أو الجهات الحكومية والخاصة، وتشجيع التنافس بين الجهات الحكومية في تطبيق الجودة وفق معايير التميز العالمية وصولًا لتكريم وتشجيع الأفراد والمنشآت المتميزة الفائزة بالجائزة، سواء كانت قطاعًا حكوميًّا أو خاصًّا، أو منظمات غير ربحية، وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع؛ مما سينعكس إيجابيًّا على المنشآت الوطنية.