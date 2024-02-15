الوجهة زوسوف ببولندا والهدف أوكرانيا.. الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تغادر

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها 60 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.