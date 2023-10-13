"صندوق الشهداء" يطلق حملة للتبرع بالدم في عدد من المناطق

وبدأت الحملة، التي يعود أجرها لأبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، في استقبال المتبرعين على مدى ثلاثة أيام في الرياض بارك بمدينة الرياض، بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم، حيث وفرت بنك دم متنقلًا مزودًا بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية.