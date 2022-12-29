"تقويم التعليم" تعتمد 30 برنامجًا أكاديميًا في 13 جامعة وكلية خلال الربع الرابع لـ 2022م

ونالت 4 برامج أكاديمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الاعتماد "المشروط"، وهي: بكالوريوس أصول الدين، وبكالوريوس الأحياء، والماجستير في الدعوة، والدكتوراة في الدعوة، إضافة إلى اعتماد 4 برامج أكاديمية في جامعة الباحة اعتمادًا مشروطًا، وهي: بكالوريوس طب المختبرات، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس العمارة، وبكالوريوس دكتور صيدلي، وفي جامعة القصيم حصلت 4 برامج أكاديمية على الاعتماد "المشروط"، وهي: بكالوريوس العمارة، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية، في حين حصل برنامجان أكاديميان في جامعة تبوك على الاعتماد "المشروط"، وهما: بكالوريوس تقنية المختبرات الطبية، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية.