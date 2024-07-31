مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يجري عملية تكميم ناجحة بالمنظار لـ"عشريني" عانى من مشاكل صحية

يذكر أن مراكز علاج السمنة بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، حاصلة على اعتماد الجمعية الأمريكية للاعتماد الجراحي SRC، ومجهزة لتكون مراكز متكاملة لعلاج السمنة وفق المعايير والمواصفات العالمية، حيث تقدم رعاية شاملة تحتوي الحلول الجراحية وغير الجراحية بأحدث التقنيات الطبية في العلاج والتشخيص، بأيدي كفاءات طبية متميزة من حملة الزمالة الأمريكية والأوروبية وما يعادلها في طب وجراحة السمنة، والتغذية العلاجية ومعالجة السلوك والعلاج الطبيعي.. وقد حققت الكفاءات الطبية العاملة في هذه المركز العديد من النجاحات الطبية، حيث قاموا بعلاج حالات شديدة التعقيد، وساهموا في تحسين حياتهم وتجنيبهم التبعات الخطيرة للسمنة الزايدة، وتقوم الفرق الطبية بمتابعة وتقديم الرعاية الطبية للحالات قبل وأثناء وبعد العلميات.