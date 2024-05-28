الليف العالمية: شركة رائدة في الخدمات البيئية تدخل سوق الأسهم (نمو)

شركة الليف العالمية للخدمات البيئة هي شركة متخصصة تلتزم بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات البيئية، تشمل تقييم الأثر البيئي، ومراقبة الامتثال البيئي، وخطط إدارة البناء، المسوحات البيئية البرية والبحرية وغيرها، بالإضافة إلى تنمية الشعاب المرجانية و زراعة أشجار القرم.
وتعتزم شركة الليف إدراج أسهمها في السوق الموازية – نمو، حيث بدأ بالفعل يوم الأحد الماضي 26 مايو 2024، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 1.5 مليون سهم من أسهم شركة الليف العالمية للخدمات البيئية، بينما تم تحديد النطاق السعري للسهم بين 46-50 ريالاً سعودياً.
ويُمثل عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب نسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 25 مليون ريال، والمقسّم إلى 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية تبلغ 5 ريالات للسهم الواحد.
وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 5 أيام عمل، لتنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.
وبحسب نشرة الإصدار فقد حققت الشركة أرباحا بقيمة 11.7 مليون ريال (2.34 ريال/سهم) خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 6.5 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ارتفاع صافي الأرباح بشكل رئيس إلى نمو الإيرادات بنسبة 67.3% عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى 32.8 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر المنتهية في شهر سبتمبر 2023.
وفيما يلي تفصيلاً لقطاعات عمل الشركة كما هو موضح في نشرة الإصدار:
الخدمات البيئية: بحيث يقوم مهندسو الشركة بإجراء المراقبة وفقًا لمعايير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى مراقبة المعايير الخاصة بالشركات الكبرى كشركة أرامكو والبحر الأحمر الدولية وأمالا. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإجراء المسوحات البيئية البحرية والبيئية الإقليمية، وخطط إدارة البيئة (CEMPs) وتقييمات الأثر البيئي.
تنمية الشعاب المرجانية: بحيث تقوم الشركة بنقل المرجان إلى أماكن مختلفة مناسبة للزراعة ويتولى عملية التجديد علماء الأحياء البحرية بعد تحديد الأنواع المختلفة، بالإضافة إلى تطوير الشعاب المرجانية الاصطناعية حيث تقوم بنشر كتل وسلال في قاع البحر ثم تعليق الشعاب المرجانية الموجودة عليها مع مراقبة مستمرة.
زراعة أشجار القرم (المانجروف): تقوم الشركة ببناء مشاتل خاصة حسب متطلبات الموقع والعميل وتقوم بجمع البذور وزراعتها وضمان نموها.
وتأتي النسبة الأكبر من إيرادات الشركة من قطاع الخدمات البيئية بحيث بلغت الإيرادات من هذا القطاع (23,893,921) ريال سعودي بنسبة (72.8%) من إجمالي الإيرادات كما في 30 سبتمبر 2023م وكما هو مبين بالشكل التالي:
وتتضمن استراتيجية الشركة التوسعية التركيز على التكنولوجيا والابتكار والتميز البيئي بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي المتطلبات التنظيمية مع التقليل من التأثير البيئي، فهي تستثمر في أحدث التقنيات وتحليلات البيانات والحلول الرقمية لتعزيز كفاءة وفعالية عملياتها بالإضافة إلى البحث والتطوير والابتكار للبقاء في طليعة التحديات البيئية الناشئة وتقديم الحلول المبتكرة والمتطورة.
وبحسب نشرة الإصدار يظهر الجدول المالي تطور أهم بنود المركز المالي
تحقق شركة الليف العالمية مكانة ريادية في تقديم الخدمات البيئية، وتسعى من خلال نموذج أعمالها المتميز، والتزامها بالابتكار، وخطط التوسع الاستراتيجية، مواصلة النمو والتطور في قطاع البيئة محلياً وعالمياً.