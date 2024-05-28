الليف العالمية: شركة رائدة في الخدمات البيئية تدخل سوق الأسهم (نمو)

وتعتزم شركة الليف إدراج أسهمها في السوق الموازية – نمو، حيث بدأ بالفعل يوم الأحد الماضي 26 مايو 2024، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 1.5 مليون سهم من أسهم شركة الليف العالمية للخدمات البيئية، بينما تم تحديد النطاق السعري للسهم بين 46-50 ريالاً سعودياً.