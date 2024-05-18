"آفاق آمنة".. المملكة تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري
تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري، وينطلق تحت عنوان "آفاق آمنة: المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية"، لتؤكد على دور المرأة السعودية وحضورها الرائد والمؤثر في تطور صناعة النقل البحري على جميع المستويات الإقليمية والدولية.
واعتمدت المنظمة البحرية الدولية IMO في عام 2021 اليوم "الدولي للمرأة في القطاع البحري"، مناسبةً سنويةً، توافق الثامن عشر من شهر مايو من كل عام، وتهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في القطاع البحري، وتشجيع المساواة والابتكار بين الجنسين، إضافة إلى دعم التعليم والتدريب للنساء في مجالات البحرية والملاحة، وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع البحري.
وفي إطار ذلك تلتزم المملكة كعضو فعال في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بدعم وزيادة مشاركة المرأة في القطاع البحري؛ لتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق وتدعم المساواة بين الجنسين، كما تحرص المملكة -ممثلة في الهيئة العامة للنقل وهي السلطة التشريعية لتنظيم قطاع النقل البحري في المملكة- على تطوير العديد من المبادرات والمشاريع لدعم مشاركة المرأة في القطاع البحري، ومن ذلك رعايتها وبالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لمبادرة IMOGENDER التي تهدف إلى المساواة بين الجنسين في القطاع البحري، وكذلك مبادرة "IMOCARES" التي تسهم في تمكين المرأة في القطاع البحري من خلال توفير فرص تقنية حديثة لخفض الكربون.
وتنطلق الهيئة العامة للنقل من مستهدفات استراتيجية في ظل جهودها لتمكين المرأة السعودية في القطاع البحري كدعم المرأة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة والحفاظ على مقومات الطبيعة البحرية للإسهام في صناعة المستقبل الواعد لهذا القطاع، وخلق بيئة بحرية مستدامة.
وتمتلك المملكة نماذج نسائية في القطاع البحري هي محل فخر واعتزاز للمرأة السعودية، وتجدر الإشارة هنا إلى أول سعودية تمثل المملكة العربية السعودية في المنظمة البحرية الدولية IMO حيث تم تعيين "حياة اليابس" خلال العام الماضي 2023م، مندوبًا دائمًا لدى المنظمة البحرية الدولية، كما مثّلت السعودية "وجدان السحيباني" أول رئيس جمعية للمرأة العربية في الملاحة البحرية (AWIMA) عام 2017م، وخلال هذا العام تم تعيين نجلاء النعيمي كأول مدربة بحرية معتمدة في المملكة، وحققت ريم الخويطر جائزة "أفضل امرأة شابة للعام" ولا تزال المرأة السعودية تواصل حضورها المميز والمؤثر في هذه الصناعة المتجددة والحيوية.