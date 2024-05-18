"آفاق آمنة".. المملكة تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري

وفي إطار ذلك تلتزم المملكة كعضو فعال في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بدعم وزيادة مشاركة المرأة في القطاع البحري؛ لتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق وتدعم المساواة بين الجنسين، كما تحرص المملكة -ممثلة في الهيئة العامة للنقل وهي السلطة التشريعية لتنظيم قطاع النقل البحري في المملكة- على تطوير العديد من المبادرات والمشاريع لدعم مشاركة المرأة في القطاع البحري، ومن ذلك رعايتها وبالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لمبادرة IMOGENDER التي تهدف إلى المساواة بين الجنسين في القطاع البحري، وكذلك مبادرة "IMOCARES" التي تسهم في تمكين المرأة في القطاع البحري من خلال توفير فرص تقنية حديثة لخفض الكربون.