"البنيان" يدعو إلى التفاعل مع اليوم العالمي للمعلم وجعله ذكرى سنوية

وقال الوزير البنيان: "أقدم لهم بالغ الشكر والتقدير لأن شكر المعلم والمعلمة يحرص عليه كل فرد من أفراد المجتمع ونهدف من هذا اليوم أن يعبر جميع أطياف المجتمع عن شكرهم وتقديرهم للمعلمين والمعلمات بشكل مباشر في مدارسهم في الأوقات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة أو عبر أي وسيلة مناسبة لإبراز دور المعلم والمعلمة" .