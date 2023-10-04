"البنيان" يدعو إلى التفاعل مع اليوم العالمي للمعلم وجعله ذكرى سنوية

قدم يوسف البنيان وزير التعليم شكره وتهنئته للمعلمين والمعلمات وذلك بمناسبة يوم المعلم العالمي والذي يصادف غدًا الخميس 5 أكتوبر وذلك خلال الموتمر الصحفي لاستعراض أبرز مستجدات التعليم .
وقال الوزير البنيان: "أقدم لهم بالغ الشكر والتقدير لأن شكر المعلم والمعلمة يحرص عليه كل فرد من أفراد المجتمع ونهدف من هذا اليوم أن يعبر جميع أطياف المجتمع عن شكرهم وتقديرهم للمعلمين والمعلمات بشكل مباشر في مدارسهم في الأوقات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة أو عبر أي وسيلة مناسبة لإبراز دور المعلم والمعلمة" .
ودعا البنيان الجميع إلى التفاعل مع هذه المبادرة وجعلها تقليدًا سنويًا يذكرنا بفضل المعلم والمعلمة ومكانتهم.