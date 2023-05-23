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ساهم.. تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تقترب من 22 مليون ريال

عبر "إغاثي الملك سلمان".. والمتبرعون 147 ألف شخص والهدف تخفيف معاناة الأشقاء
ساهم.. تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تقترب من 22 مليون ريال
سبق
سبق

بلغ إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" 21.876.911 ريالاً حالياً، بإجمالي 147214 متبرعاً.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
منصة ساهم
الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني

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