باقة تراثية دينية متنوعة.. فعاليات "موسم رمضان" تضيء ليالي جدة التاريخية

قدمت فعاليات "موسم رمضان" بجدة التاريخية، باقة متنوعة من الأنشطة التراثية، الدينية، الثقافية، والترفيهية، خلال شهر رمضان المبارك، تفاعل معها الحضور من المواطنين والمقيمين والزوار، الذين اكتظّت بهم حاراتها وأسواقها طوال أيام الفعاليات.
وجمعت الفعاليات ما بين المرح والتعلم، عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب التقليدية، استمتع معها الحضور بالاحتفاء بالإرث الثقافي والعادات والتقاليد الحجازية، التي يمتزج فيها الموروث والحداثة، بدءًا من بسطات الأكلات الجداوية المعروفة، وانتهاءً بالشخصيات المهنية التي تحاكي التراث الأصيل لأهل جدة البلد.
وتعرف زوار فعاليات "موسم رمضان" بالبلد على ثقافة وتاريخ المنطقة من خلال " الشخصيات المهنية " التي قدمها مجموعة من أبناء وبنات المنطقة، لتحاكي مهن: بائعي "اللبان" و"الطيب"، و"السقا"، إضافة إلى تجربة المأكولات الشعبية عبر "عربات الأكل الشعبي"، التي تحوي أطعمة جاهزة ، وأطعمة طازجة يتم تحضيرها أمام الجمهور، فضلًا عن تجربة "دكاكين الحلويات" التي تقدم الحلويات الخاصة بشهر رمضان المبارك والعيد.