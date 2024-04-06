باقة تراثية دينية متنوعة.. فعاليات "موسم رمضان" تضيء ليالي جدة التاريخية

وتعرف زوار فعاليات "موسم رمضان" بالبلد على ثقافة وتاريخ المنطقة من خلال " الشخصيات المهنية " التي قدمها مجموعة من أبناء وبنات المنطقة، لتحاكي مهن: بائعي "اللبان" و"الطيب"، و"السقا"، إضافة إلى تجربة المأكولات الشعبية عبر "عربات الأكل الشعبي"، التي تحوي أطعمة جاهزة ، وأطعمة طازجة يتم تحضيرها أمام الجمهور، فضلًا عن تجربة "دكاكين الحلويات" التي تقدم الحلويات الخاصة بشهر رمضان المبارك والعيد.