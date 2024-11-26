"تنمية القطاع غير الربحي" يوقّع اتفاقية مع "Google Cloud"

وقّع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اتفاقية مع جوجل كلاود "Google Cloud" للاستعانة بخدمات الشركة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك سعيًا من المركز في تعزيز نموه الرقمي، وتبنّي أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يحقق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية للقطاع غير الربحي في المملكة.
ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المركز من تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم اتخاذ القرارات بناءً على التحليل الذكي للبيانات، حيث سيتمكن المركز من تسريع تطوير وتبني الحلول السحابية، بما يحقق الأمان والمرونة اللازمة لبيئته الرقمية.
وبحسب الاتفاقية، سيشرع المركز في بناء وتطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة، تعزز الكفاءات التشغيلية وتدعم أهداف التحول الرقمي، وسيتاح للمركز الاستفادة من خدمات الشركة التي توفر أحدث بيئات تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، لبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة، إضافة إلى تقنيات سحابية متطورة.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتحقيق الاستدامة من خلال التقنية والابتكار، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة للابتكار في القطاع غير الربحي، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام باستخدام التقنية.