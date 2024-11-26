"تنمية القطاع غير الربحي" يوقّع اتفاقية مع "Google Cloud"

وقّع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اتفاقية مع جوجل كلاود "Google Cloud" للاستعانة بخدمات الشركة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك سعيًا من المركز في تعزيز نموه الرقمي، وتبنّي أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يحقق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية للقطاع غير الربحي في المملكة.