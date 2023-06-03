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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح

سألت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح.

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الأمير محمد بن سلمان

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