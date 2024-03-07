غطت أكثر من 17 ألف منشأة.. "الغذاء والدواء" تنفّذ 35 حملة تفتيشية خلال 2023

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال عام 2023م نحو (35) حملة تفتيشية على أكثر من (17 ألف) منشأة بالشراكة مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، بهدف التحقق من نظامية المنتجات والممارسات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المنتجات، إلى جانب نقل المعرفة لمفتشي الجهات الرقابية المشاركة في الحملات وممثلي المنشآت وزيادة الوعي المجتمعي.
وأوضحت الهيئة أنها زارت ما يقارب من (15 ألف) منشأة غذائية ضمن (27) حملة نفذتها، ونحو (2000) منشأة دوائية وأجهزة طبية ضمن (8) حملات، تحقّقت خلالها من أكثر من (42 ألف) منتج.
ومن أبرز المنتجات التي استهدفتها الحملات: الأسماك، التمور، اللحوم ومصادرها المستخدمة في المطاعم، الزعفران، حلويات الأطفال، العسل، إضافةً إلى المنتجات البيطرية، ومنتجات التجميل في منافذ البيع، ومبيدات الصحة العامة، والعدسات اللاصقة ومحاليلها في مراكز البصريات، والأجهزة الطبية المنزلية.
وتم التحقق من التزام المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة كلائحة السعرات الحرارية ومسببات الحساسية، ولائحة بطاقة شراب وعصائر ونكتار الفواكه، وعدم تداولها منتجات التجميل المستحضرات الصيدلانية والأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها في محال العطارة، ومنشآت بيع الأعلاف وغيرها من الممارسات التي قد تؤثر على سلامة المنتج مثل وسائل تبريد وتجميد المنتجات الغذائية في منافذ البيع، والمواد الأولية في المطاعم.
وتتخذ "الغذاء والدواء" الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".