غطت أكثر من 17 ألف منشأة.. "الغذاء والدواء" تنفّذ 35 حملة تفتيشية خلال 2023

ومن أبرز المنتجات التي استهدفتها الحملات: الأسماك، التمور، اللحوم ومصادرها المستخدمة في المطاعم، الزعفران، حلويات الأطفال، العسل، إضافةً إلى المنتجات البيطرية، ومنتجات التجميل في منافذ البيع، ومبيدات الصحة العامة، والعدسات اللاصقة ومحاليلها في مراكز البصريات، والأجهزة الطبية المنزلية.