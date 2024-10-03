برعاية "الجلاجل".. "الصحة" تنظم حفلًا لمنظومة التحفيز والتكريم للتطوع الصحي

وأوضح: "بدأت رحلة المشروع منتصف العام الماضي بهدف تطوير بيئة محفزة ومستدامة للتطوع الصحي؛ حيث عملنا على عدة محاور أساسية لتحقيق هذا الهدف؛ من أبرزها: إعداد 3 منهجيات في التسهيل والتقييم وقياس الأثر، و3 نماذج تشغيلية لتحفيز القطاع العام وغير الربحي، هي جزءٌ من 12 مستندًا دُرّب عليها 248 متطوعًا صحيًّا، من خلال 15 ورشة تدريبية في 12 مدينة بالمملكة، بالإضافة إلى تطوير نظام ولاء "تطبيق باذل" لتحفيز المتطوعين عبر نظام نقاط متكامل، وتحويل الساعات التطوعية إلى نقاط قيّمة ومكافآت نوعية".