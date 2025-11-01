"الأمن البيئي" يضبط مخالفين في محمية الإمام فيصل بن تركي ويصادر أسلحة وذخائر

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة بعد شروعهما في الصيد داخل محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وهي منطقة يُحظر فيها الصيد البري.
وأوضح بيان للقوات أن المخالفين ضُبطا بحوزتهما بندقية هوائية و132 ذخيرة هوائية، مشيرة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وفق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأكدت القوات أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها تصل إلى 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال، مشددة على أهمية التقيد بالأنظمة حفاظًا على الحياة الفطرية والتوازن البيئي.
وفي حادثة أخرى، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة حائل بعد نقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
وبيّنت أن عقوبة نقل الحطب أو الفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، مؤكدة استمرار جهودها في رصد وضبط المخالفات البيئية.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات بيئية أو اعتداءات على الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.