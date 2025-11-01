"الأمن البيئي" يضبط مخالفين في محمية الإمام فيصل بن تركي ويصادر أسلحة وذخائر

وأكدت القوات أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها تصل إلى 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال، مشددة على أهمية التقيد بالأنظمة حفاظًا على الحياة الفطرية والتوازن البيئي.