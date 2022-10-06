بعد تجربة ثريّة.. "الحربي" خدم التّعليم داخليًا وخارجيًا وترجل مُبكّرًا

إلى ذلك يعد الحربي من المساهمين والمؤثرين في إدارة البرامج التدريبية والإشراف عليها وتنفيذها بما يملكه من خبرة عملية ومحصلة معرفيّة تراكمية، ترأس خلالها العديد من اللجان، وقدّم المبادرات والبرامج، وحاز على جوائز عدة، تتصدرها جائزة التميز الإداري لدورتين متتاليتين، كما شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية آلتي مثّل خلالها المملكة.