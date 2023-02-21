"الترفيه" تطلق مسرعة للابتكارات والحلول الإبداعية في الأنشطة الترفيهية

وتتكون المسرعة من مجموعة ورش عمل تدريبية أسبوعية، وجلسات استشارية فردية بين رواد الأعمال ومستشارين متخصصين، إضافة إلى جلسات بين المهتمين بقطاع الترفيه للتعرف على المشاريع المشاركة بالبرنامج، فضلاً عن استضافة عدد من المتحدثين وأصحاب التجارب والقصص الناجحة، وتنظيم أنشطة يومية بين رواد الأعمال والمطورين من فريق المسرعة، ويمكن التسجيل في المسرعة من خلال الرابط التالي: https://ent.accelerator.sa.