حيرة و3 مستشفيات عاجزة.. "غيد" فتاة تفقد التحكم بأصابع يدها ووالدها يناشد

وتفصيلًا، قال سعيد الزهراني، والد الفتاة "غيد"، لـ"سبق": بدأت معاناة ابنتي الطالبة في كلية الطب منذ عام 2018 من مرض في مفاصل يدها اليسرى وتحديدًا في إصبع البنصر؛ فتم مراجعة مستشفى المندق الذي أحالها لمستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث أجريت عدة فحوصات من ضمنها الإشاعات وعُرضت على عدة عيادات من ضمنها الروماتيزم والجراحة العامة وجراحة التجميل، وتم حقنها بحقن لتخفيف الألم كل شهرين، ولم نجد فائدة من ذلك؛ فأجريت لها عملية ولم تنجح كذلك".