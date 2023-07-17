حيرة و3 مستشفيات عاجزة.. "غيد" فتاة تفقد التحكم بأصابع يدها ووالدها يناشد

ازدادت حيرة فتاة بالباحة في التاسعة عشرة من عمرها؛ لعجزها عن التحكم في أصابع يدها اليسرى، والتي بدأت بالبنصر فقط، وبعد مراجعات وعيادات وأدوية وعملية جراحية غير موفقة انتشرت الحالة في باقي أصابع اليد اليسرى، ثم عجزت ثلاثة مستشفيات عن تشخيصها وعلاجها.
وتفصيلًا، قال سعيد الزهراني، والد الفتاة "غيد"، لـ"سبق": بدأت معاناة ابنتي الطالبة في كلية الطب منذ عام 2018 من مرض في مفاصل يدها اليسرى وتحديدًا في إصبع البنصر؛ فتم مراجعة مستشفى المندق الذي أحالها لمستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث أجريت عدة فحوصات من ضمنها الإشاعات وعُرضت على عدة عيادات من ضمنها الروماتيزم والجراحة العامة وجراحة التجميل، وتم حقنها بحقن لتخفيف الألم كل شهرين، ولم نجد فائدة من ذلك؛ فأجريت لها عملية ولم تنجح كذلك".
وأضاف: "بعد العملية بأشهر بسيطة، ظهرت نفس المشكلة في الأصبع الوسطى بنفس اليد، ونحن عاجزون عن معرفة السبب؛ فقمنا بالعلاج الطبيعي لمدة ٦ أشهر ولم يحقق الهدف، واستُخدمت عدة أدوية من ضمنها كورس (كورتيزون)، وتم إيقافه بالتدريج مع الأخصائي، والآن معاناة ابنتي هي أن اليد بالكامل والأصابع الأربعة ظهرت فيها نفس المشكلة، ولم يشخص سببها، وليس هناك أي أدوية تُصرف لابنتي بشأنها".
وتابع: "تمت إحالتنا لمدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث تمت إفادتنا بنفس إفادة مستشفى الملك فهد بغموض المرض، وقد تُجري عملية جراحية غير مضمونة النتائج".
وقال "الزهراني": "أناشد المسؤولين بالصحة إحالة ابنتي للعلاج بالخارج قبل تدهور حالتها أكثر وهي لا تزال في سن مبكرة من عمرها، وسط عجز الجميع عن معرفة المرض".
يُذكر أن "سبق" تحتفظ بعنوان التواصل للراغبين في المساعدة من الجهات والأفراد.